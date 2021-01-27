رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الصيني لكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:59 م
الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
أ ش أ
طباعة
تلقى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) عن جوكو ويدودو قوله، بعد تلقيه جرعة اللقاح في قصر (ميرديكا) الرئاسي مع عدد من المسئولين: "بعد التطعيم الأول في 13 يناير، حصلت اليوم على الجرعة الثانية من اللقاح، وعلى غرار الأولى لم أشعر بأي شيء، ليس سوى بعض الآلام في العضلات بعد ساعتين، وأستطيع الانخراط في الأنشطة العادية".

ولفت إلى أن عدد من يجري تطعيمهم في البلاد لا يزال منخفضا، مضيفا: "كانت هذه البداية فحسب، بدأت بالأطباء والممرضات، وحتى اليوم لدينا على الأقل 250 ألفا يجري تطعيمهم.. لقد ازداد العدد زيادة حادة في اليومين الماضيين".

وأوضح أنه يتم إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي، وبعد ذلك أفراد الجيش والشرطة وموظفي الخدمة العامة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجميع بحلول منتصف فبراير من الحصول على اللقاح.

ووفقا لوزارة الصحة الإندونيسية، فقد تلقى 161 ألفا و959 من العاملين في القطاع الطبي في البلاد اللقاح حتى يوم 25 يناير، فيما تهدف الوزارة إلى تطعيم 1،48 مليون منهم، ويتوقع أن يبدأ تطعيم باقي فئات الشعب في منتصف فبراير المقبل.

وكانت حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا قد انطلقت في إندونيسيا في 13 يناير الجاري، ودشنها رئيس البلاد الذي كان أول إندونيسي يتلقى اللقاح.

فيما تعد إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، حيث تخطت الإصابات فيها أمس الثلاثاء حاجز المليون الأول، كما سجلت أكثر من 28 ألف وفاة ناجمة عن الفيروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصور

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة واشكالية القيادة (3)
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
المزيد

الثقافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

كيف حول صلاح نصر مسار حياة مصطفي الفقي للعمل الدبلوماسي

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر