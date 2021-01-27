بعد الموافقة على قانون حماية البحيرات.. أبرز مشروعات مصر السمّكية

تعتبر الثروة السمكية أحد عواميد الاقتصاد المصري الذي يتم الاعتماد عليها سنويًا في تحسين الدخل القومي للبلاد، ولذلك تحاول مصر جاهدة تحسين الثروة السمكية وزيادتها، الأمر الذي ينعكس على اقتصادها بالإيجاب.ويتم ذلك سواء من خلال القوانين التي تسهل عمل مزراعي الأسماك أو تنمية المزارع الخاصة والبحيرات ما يزيد من الثورة السمكية وإنتاجية الأسماك في مصر سنويًا، كذلك تدشين العديد من المشروعات القومية التي تساعد على ذلك.ومؤخرًا وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت إليه من قبل.ويهدف مشروع القانون إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كل المسطحات المائية، حيث أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.كما يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، الأمر من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضًا، ويتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.وتهتم مصر منذ سنوات عديدة بمشروعات الثروة السمكية؛ لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات الأساسية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الجهود مصر لزيادة الثروة السمكية.ربما كان آخر المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي، هو مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذي يقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد.ويضم عدد أحواض للاستزراع السمكي بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع.لكن الاهتمام بالثروة السمكية في مصر لم يكن وليد اللحظة ولكن بدأ خلال عام 2014، حين وضعت مصر خطة واضحة من أجل البدء في تنمية الثروة السمكية، والسعي إلى الاكتفاء الذاتي خلال 10 سنوات قادمة، من خلال زيادة إنتاج الاستزراع السمكي لنحو 2 مليون طن بنهاية عام 2022 القادم.في البداية وبحسب وزارة الزراعة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.8 مليون طن من الأسماك، 80% منها يعود إلى مشاريع الاستزراع السمكي، و20% للمصايد الطبيعية من جملة الإنتاج المصري، بينما يصل العجز السنوي بين الإنتاج والاستهلاك لنحو 300 ألف طن سنويًا.ويعرف الاستزراع السمكي بأنه تربية الأسماك تحت ظروف وشروط معينة بشكل يتيح لها النمو والتكاثر، ثم حصادها بعد فتره زمنية بطريقة علمية ومنظمة تحقق أقصى عائد، وبأقل التكاليف من الوحدة المساحية وتحافظ على استدامة واستمرارية الإنتاج موسم بعد آخر.ولم يكن مشروع الفيروز هو الوحيد الخاص بالاستزراع السمكي في مصر، ولكن خلال عام 2017 افتتحت الحكومة أكبر مشروع استزراع سمكي بمحور قناة السويس، والذي تم على ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى تم افتتاح 1034 حوضًا كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضًا، موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية، تضم أسماكًا بحرية عالية الجودة.وكانت المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2016 والتي استمر العمل بها لمدة عام كامل، من أجل أن تنتج أحواض ترسيب (22- 23 وجزء من 18) شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان والمستهدف منها 1600 حوض استزراع سمكي وخدماتها من ترع ومصارف، والثالثة بمساحة 2700 فدان.وكذلك مشروع بركة غليون في محافظة كفر الشيخ الذي يعد أحد أكبر مشاريع الاستزراع السمكي بعد مشروع محور قناة السويس، ثم مشروع الاستزراع السمكي ثم في محافظة بورسعيد التي يوجد في شرقها 5906 أحواض موزعة. وفي محافظة دمياط يوجد أكثر من ١٣٠٠ مزرعة سمكية بالمحافظة دمياط.كما استغلت الحكومة نحو 10 بحيرات من أجل إنشاء مزارع السمك، مثل المزرعة النموذجية بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت بالأقصر، وبحيرة عرب العليقات بالخانكة بالقليوبية، ومزارع سمكية بدمياط والإسماعيلية.وبحسب منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" فإن مصر تحتل المركز الأول على مستوى إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، خلال عام 2018 حين بلغ متوسط إنتاج المزارع السمكية 2.4 مليون طن، وكان نصيب الفرد من الاستزراع السمكي 1.4 مليون طن.