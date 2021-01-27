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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميرال أكشينار: أردوغان كاذب يردد أحاديث باطلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:50 م
رئيسة حزب الخير
رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار
آية حسني
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وصفت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، اليوم الأربعاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه كاذب، ويردد حديث باطل.

وقالت أكشنار- الملقبة بالمرأة الحديدية- في رسالة لأردوغان، خلال اجتماع الكتلة الحزبية لحزب الخير بالبرلمان التركي: «لا تكذب ولا تتكلم بالباطل. لا تخرج أمام الأمة وتتكلم بكذب وبما يلقنك به مستشاروك في أذنيك»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأضافت أكشنار: «أوصي بشدة السيد أردوغان. أن يستتنج قراراته من تحليل سليم. لا تكذب ولا تتكلم بالباطل. لا تخرج أمام الأمة وتتكلم بكذب بما يلقنك به مستشاروك في أذنيك».

جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها أردوغان، منتقدا الأنباء عن إغلاق الشركات الصغيرة والمتاجر، قائلا: «جاءني بعض الأصدقاء يقولون إن الشركات والمتاجر تغلق، ولكن لا توجد أشياء مغلقة، بل يحاول البعض الاستفادة من تلك الشائعات».

وردت أكشنار: «إن جشع السيد أردوغان نتاج جشعه للسلطة، وتركيا لا تصل أبدًا إلى مكانتها المرموقة التي تستحقها في العالم، مع النظام الرئاسي، لن يكون هناك استثمار أجنبي مباشر ولا خروج من دوامة الانفتاح المزدوجة التي قضت فيها الحكومة على البلاد. ومع هذا النظام لن تفوز تركيا بل ستخسر. لهذا السبب، يجب على تركيا والعالم في هذا العصر الجديد أن يدخل في نظام يليق به. تعرف ما هو الألم؟ في الواقع، نحن الدولة الأكثر حظًا في العالم. يجب أن نشكر الله على هذا».

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