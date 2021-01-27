مباحثات بين وزير الخارجية السعودي وعضو بالمجلس السيادي السوداني

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي في الرياض اليوم الأربعاء، عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد الفكي سليمان.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.يأتي ذلك ضمن زيارة يجريها سليمان إلى المملكة لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ولقاء العديد من المسؤولين السعوديين.