تايلاند تعيد فتح المدارس الأسبوع المقبل



وقال وزير التعليم، ناثابول تيبسوان، في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة (بانكوك بوست): "إن الدراسة التي توقفت في 28 مقاطعة في بداية يناير الجاري ستُستأنف في جميع تلك المقاطعات، فيما عدا مقاطعة ساموت ساخون، والتي ترتفع فيها الإصابات".



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي في بانكوك، ومنها تلك المفروضة على بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية، لكن أماكن الترفيه الليلية لا تزال مغلقة.



ويأتي هذا الإعلان على الرغم من أن البلاد سجلت، اليوم، ثاني أعلى حصيلة لها من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بلغت 819 إصابة، جاء معظمها نتيجة لحملة اختبارات جماعية في مقاطعة ساموت ساخون "بؤرة التفشي"، ولذا ستبقى مدارسها مغلقة.. ومنذ بداية الجائحة، سجلت تايلاند ما مجموعه 15 ألفا و465 حالة إصابة و76 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي في بانكوك، ومنها تلك المفروضة على بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية، لكن أماكن الترفيه الليلية لا تزال مغلقة.ويأتي هذا الإعلان على الرغم من أن البلاد سجلت، اليوم، ثاني أعلى حصيلة لها من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، بلغت 819 إصابة، جاء معظمها نتيجة لحملة اختبارات جماعية في مقاطعة ساموت ساخون "بؤرة التفشي"، ولذا ستبقى مدارسها مغلقة.. ومنذ بداية الجائحة، سجلت تايلاند ما مجموعه 15 ألفا و465 حالة إصابة و76 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

أعلنت الحكومة التايلاندية، الأربعاء، أنها ستعيد فتح معظم المدارس، بما في ذلك مدراس العاصمة بانكوك، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسجيل انخفاضات محلية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).