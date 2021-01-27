العراق: اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين غربي الأنبار

أعلن قوات الحشد الشعبي العراقي، اعتقال داعشيين اثنين وتدمير وكرين لتنظيم (داعش) غربي الأنبار.وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- "إن الاشتباكات التي خاضتها قوات الحشد الشعبي أسفرت حتى الآن عن الاستيلاء على عجلة تعود للإرهابيين وإلقاء القبض على اثنين منهم".وأضاف "العملية شهدت أيضًا تدمير مضافتين للإرهابيين كانوا يسكنون فيهما لتمويه القوات الأمنية، لكن بجهود الأبطال تم تدميرهما بوقت قياسي".