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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:43 م
مجلس جامعة مطروح
مجلس جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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عقد مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، جلسته الـ33، الأربعاء، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

تم استعراض ما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الطارئة المنعقدة في 31212020، فيما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الأول.

ووجه الدكتور مصطفى النجار للعمداء بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا ضرورة استغلال فترة الإجازة لاستكمال الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

أشار رئيس الجامعة إلى زيادة أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، حيث وصل عدد الأبحاث العلمية بقاعدة Web of Sciene لـ 94 بحثًا علميًا، 77 بحثًا علميًا بقاعدة Scopus، متوجهًا بالشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في المُضي بالجامعة قدمًا من خلال زيادة عدد الأبحاث العلمية المفهرسة المنشورة دوليًا.

أوضح أن هناك زيادة في عدد المجلات العلمية بكليات الجامعة، مضيفًا أن الجامعة لا تألُ جهدًا في تشجيع البحث العلمي من خلال انتهاج استراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدًا أن البحث العلمي هو المعيار الأول الذي تقاس من خلاله قوة الجامعات.

ووافق المجلس على منح درجة الدبلوم بكلية التربية لأربعة طلاب (فصل معاكس) الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لخمسة طلاب تخلفات فصل الخريف 2019، ومنح درجة الدبلوم لثمانية وثلاثين طالبًا وطالبة فصل الربيع 2020 ومنح طالبة درجة الدبلوم خاص تخصص الصحة النفسية فصل الربيع 2020، ومنح ثلاثة طلاب درجة الدبلوم لطلاب التخلفات فصل الربيع 2020.

كما وافق المجلس على منح 26 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية دور صيف 2020 للعام الجامعي 20192020.
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
مجلس جامعة مطروح يناقش إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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