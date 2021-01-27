الانتهاء من حفر بئر الطبو العميق لري 350 فدانًا بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، الانتهاء من حفر بئر الطبو العميق بسيوة وسط فرحة المزارعين بتكلفة 7 ملايين جنيه وبعمق 925 مترًا لرى نحو 350 فدانًا مع العمل على التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، لتحقيق المستهدف من خلال تطوير قطاع الرى بسيوة.جاء ذلك بحضور العميد عصام عبد الغني، رئيس مدينة سيوة وشيوخ قبائل سيوة وأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى وقيادات تفتيش المياه الجوفية بسيوة.أوضح رئيس مدينة سيوة أن معدل تدفق مياه البئر نحو 13 بوصة، مضيفًا أن البئر سيساهم في ري 350 فدانًا مع العمل للتوسع في استصلاح الاراضي الجديدة.