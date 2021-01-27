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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: قيود أكثر صرامة على حدود بريطانيا لمواجهة سلالات كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:39 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته ستعلن عن إجراءات حدودية أكثر صرامة، اليوم الأربعاء، لمنع السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد من الدخول إلى البلاد.

وأضاف جونسون مخاطبا مجلس العموم: "وزير الداخلية سيضع في وقت لاحق اليوم إجراءات أكثر صرامة لتلك البلدان المدرجة في القائمة الحمراء والتي نشعر بالقلق بشكل خاص تجاه السلالات الجديدة فيها".

ومن المتوقع أن تقر الحكومة البريطانية الحجر الصحي في الفنادق للقادمين إلى البلاد من الدول عالية الخطورة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث ظهرت سلالات جديدة من فيروس كورونا - وهي ما تسمى بدول القائمة الحمرا- بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة عتبة الـ100 ألف، لتكون أول دولة أوروبية تصل إلى هذا الرقم، ما أثار مزيدا من التساؤلات حول طريقة تعامل جونسون مع الأزمة.

كما أخبر جونسون نواب العموم اليوم بأن خطة الخروج من الإغلاق ستعتمد على نجاح حملة التطعيم، والطاقة الاستيعابية لهيئة الصحة العامة، وما إذا كانت معدلات الوفيات ستنخفض أم لا.

وأكد: "لن يكون من الممكن إعادة فتح المدارس على الفور بعد نصف الفصل الدراسي في شهر فبراير المقبل"، لكنه قال إنه يأمل أن يبدأ إعادة فتح مدارس إنجلترا اعتبارًا من يوم 8 مارس القادم، على أن يتم تأكيد التاريخ الشهر المقبل.

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