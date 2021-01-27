طقس الغد مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس طقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، مع نشاط لحركة الرياح.وأشار بيان صادر من الهيئة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على االقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء.وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة.بينما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من (دمياط - بورسعيد - رفح - العريش) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.وبالنسبة للوصف الفني لخرائط الطقس، تتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 17 09الإسكندرية 16 10وادي النطرون 16 10طنطا 17 09شبين الكوم 17 10دمنهور 16 10بلطيم 16 11مطروح 16 11السلوم 15 10سيوة 17 05بورسعيد 18 11دمياط 17 11الزقازيق 17 10المنصورة 17 09الاسماعيلية 17 09السويس 17 09العريش 18 10رفح 17 09رأس سدر 17 10نخل 16 03نويبع 20 15طابا 20 12كاترين 15 04الطور 17 11شرم الشيخ 22 14الغردقة 22 12مرسى علم 22 13الفيوم 17 08بنى سويف 17 07المنيا 18 06أسيوط 18 06سوهاج 19 07قنا 21 07الأقصر 22 08أسوان 23 08ادفو 23 08أبوسمبل 23 09الوادى الجديد 21 03شلاتين 25 16ابو رماد 25 16حلايب 23 17رأس حدربة 23 17أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة 32 22المدينة 27 17الرياض 26 15المنامة 22 17ابوظبى 25 15الدوحة 22 17الكويت 25 15دمشق 13 02بيروت 14 11عمان 11 02القدس 10 04غزة 17 09بغداد 23 08مسقط 25 17صنعاء 26 06الخرطوم 34 18طرابلس 18 13تونس 19 13الجزائر 20 13الرباط 21 11وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىانقرة 01 07-اسطنبول 03 01اسلام اباد 18 04نيودلهى 19 05جاكرتا 28 24بكين 02- 09-كوالالمبور 30 23طوكيو 08 02اثينا 10 04روما 16 06باريس 13 08مدريد 14 07برلين 03 03-لندن 12 09مونتريال 08- 16-موسكو 01 01-نيويورك 01 08-واشنطن 04 05-نواكشوط 31 18اديس ابابا 25 09