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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«150 دولارًا شهريا».. حزب الله يغري الشباب بدير الزور للانضمام لصفوفه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:34 م
حزب الله
حزب الله
محمد عمر
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كشفت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، عن أن حزب الله اللبناني فتح باب الانتساب لصفوفه في مقره ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير الزور مقابل راتب شهري للمنتسب قدره 150 دولار أمريكي.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم عن أن المقر شهد إقبالا كبيرا للشبان بسبب ارتفاع الراتب، حيث يعمد حزب الله على استغلال الوضع الاقتصادي واللعب على الوتر المادي في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية.

وأشار المرصد السوري إلى ظهور ميليشيا محلية جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الميادين، منذ قرابة الأربعة أشهر، تحت مسمى لواء "السيدة زينب" بدعم مالي وعسكري من قيادتها.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عدد المنتسبين إلى صفوف الميليشيا تجاوز حتى اللحظة 100 شخص كلهم من أبناء مدينة الميادين وريفها شرقي دير الزور، حيث تقدم الميليشيا راتب شهري للمنتسب يقدر بنحو 100 ألف ليرة سورية، والذي يعتبر من ضمن أعلى الرواتب التي تُقدمها الميليشيات المحلية الموالية لإيران لمنتسبيها في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم سلل غذائية بشكل شهري للمنتسبين.

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