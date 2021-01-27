بالأسماء.. حركة تنقلات بقطاع الاستكشاف البترولي

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات جديدة لقطاع الاستكشاف لشركات البترول، لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة وتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت الحركة شغل المواقع التي سوف تخلو بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.وجاءت الحركة كالتالي:- إبراهيم إبراهيم محمد عبده مساعدا لرئيس الشركة الاستكشاف والعمليات الخارجية وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.- عبد المجيد عيسى إسماعيل مساعدا لرئيس شركة الاستكشاف وعضو بمحلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.- لبنى محمود أحمد غانم مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضو بمحلس الإجارة بشركة شمال البحرية للبترول- أميمة عبد الوهاب رياض حسين مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضو بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام- مدحت إبراهيم الطوخي مساعدا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركة مجاويش للبترول- ياسر رمضان عبد العزيز السيد مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركة خالدة للبترول- عماد شحاتة محمد قشطة مديرا عاما للاستكشاف وعضو بمجلس الإدارة بشركة قارون للبترول- أحمد كمال الدين شفيق الدسوقي مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركة عجيبة للبترول اعتبارا من ١٧ أبريل ٢٠٢١- مجدي فهمي عبد الرحمن عبد الحميد مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركة برج العرب للبترول- يحيى محمد ياقوت حسين مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشىكة بترو سيلا- عمرو عادل عباس السيد حجر مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركتي شقير البحرية للزيت والمنصورة للبترول- علاء أحمد محمد الدخخاني مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة بشركتي دارا للبترول وغرب بكر للبترول- أيمن محمود عبد ربه مديرا عاما للاستكشاف وعضو بمجلس الإدارة بشركة بترو جلف مصر- وليد عفيفي محمد عفيفي مديرا عاما للاستكشاف وعضو بمجلس إدارة بشركة الواحة للبترول- أحمد محمود محمد رمضان مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس الإدارة بشركة بترو أمير- وليد محمد الدسوقي الدسوقي مديرا عاما للاستكشاف وعضو مجلس إدارة لشركة كوم امبو للبترول