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محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:30 م
أحمد القاضي، نائب
أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قام أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأربعاء، بجولة ميدانية بمدينة المراغة تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه حسن ناصر رئيس المركز، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، واللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع سير العمل بالمركز ومستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موجها بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية لإنجاز الخدمات وعدم التأخير على المواطنين، والاهتمام بمستوى النظافة والشكل العام، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى قيام اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بعمل جولات ميدانية مفاجئة لجميع المراكز على مستوى لضمان تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد القاضي انتظام سير عمل بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية للمراغة، حيث تابع العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات وتقديم كافة أوجه المساعدات، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار موظف من كل مركز بشكل دوري شهري ليتم تكريمه تشجيعا للعاملين بإدارات خدمة المواطنين على الاجتهاد والتفاني في العمل.
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي
نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمركز المراغة التكنولوجي

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