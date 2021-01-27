رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

المصالحة مع قطر.. ما خطط إسرائيل للاستفادة منها؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:30 م
المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر
سارة شريف
طباعة
أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر في تصريحات أمس الأثنين أن المصالحة الخليجية تمثل خياراً استراتيجيا بالنسبة لها، مشددة على عزمها عدم إفساد هذا المسار، فيما أوضحت قضية "التفاهمات الثنائية"، وطبيعة الضمانات لعدم تكرار الأزمة.

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على المصالحة الخليجية كخيار استراتيجي"، معتبرة أن "أزمة الخليج ليس لها أي حسنة واحدة، وكانت خسارة للجميع"، متحدثة عن مكاسب للجميع من المصالحة، وبطبيعة الحال لايمكن استبعاد إسرائيل من المشهد.

قبل ثلاثة أسابيع، سُجلت انعطافة سياسية، فقد رُفع الحظر الذي فرضته دول الخليج على قطر، وبدأت عملية مصالحة بين الإمارة الصغيرة وجيرانها، تأتي المصالحة في موازاة التقارب السياسي والاقتصادي بين الدول الخليجية وإسرائيل، كلا الخطين يمكن أن يساهمها في قرب التطبيع بين تل أبيب والدوحة، وجملة من مكاسب أخرى لإسرائيل يمكن رصدها في النقاط التالية.

سياسياً: إقامة علاقات رسمية مع قطر تساعد إسرائيل بصورة خاصة في المجال السياسي- من أجل بناء "جسر" مع معسكر الإخوان المسلمين، ولتهدئة التوترات مع تركيا، والمحافظة على الاستقرار الأمني والاقتصاي في قطاع غزة، بحسب ما ذكرة تقدير الاستخبارات الإسرائيلية بعد أيام قليلة من المصالحة.

اقتصادياً: بإمكان قطر أن تزود اقتصاد الطاقة الإسرائيلي بشحنات من الغاز السائل والاستثمار في الصناعة الإسرائيلية، وأن تكون مستهلِكة للمنتجات الزراعية ومنظومة المياه والزراعة، كما توجد إمكانية للتعاون بين إسرائيل وقطر في مجالات الطيران والسياحة وتبادُل العمال الأجانب، بشكل يعزز التغلغل الإسرائيلي في دول الخليج بعد اتفاق التطبيع.

أمنياً: فإن قطر يمكن أن تكون مستهلِكة محتمَلة لمنظومات سلاح وتكنولوجيا إسرائيلية، فهي دولة غنية اقتصادية وستهتم بتلك المنظومات تحسباً لأي توترات في المستقبل.

من ناحية أخرى، فإن لدى إسرائيل، يوجد شخصان أساسيان في الدوحة ولديهما تواصل قوي مع حاكم قطر، الأول هو عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، الذي فرّ إلى الأردن واختار حياة المنفى في الإمارات التي قدمت له ظروف حياة مترفة، والثاني هو الدبلوماسي القطري الماهر محمد العمادي المسؤول، ليس فقط عن حقائب الدولارات التي يوزعها في غزة، بل أقام أيضاً علاقات سرية مع مسؤولين كبار في إسرائيل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

رقم قياسي.. العالم يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصور

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة واشكالية القيادة (3)
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
المزيد

الثقافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

كيف حول صلاح نصر مسار حياة مصطفي الفقي للعمل الدبلوماسي

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر