ختام تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على المهارات الحياتية بأسوان

شهد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات اليوم الأخير لتدريب المهارات الحياتية الذى يستهدف الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين في ورش عمل تدريبية (online) بجميع الإدارات التعليمية وذلك بقاعة التدريبات بمركز التطوير التكنولوجي.جاء ذلك بمرافقة عبدالكريم لطفى، مدير التعليم العام، وعبر منصة البث المباشر (webex) تواصل وكيل الوزارة مع المتدربين بمختلف الإدارات التعليمية، واستمع إلى تقييمهم ورأيهم فى التدريب وأبرز الإيجابيات والسلبيات التى تم ملاحظتها فى التدريب.من جانبهم، عبر المتدربين عن سعادته بهذا التدريب وطلبوا وكيل الوزارة بعقد دورات تدريبية فى مناحي (تخصصهم) هم فى حاجة إليها وكذلك أبدوا استياءهم من تجاهلهم بتدريبات المنصات التعليمية واقتصار التدريبات فقط على المعلمين.على الفور، وأثناء التدريب تحدث إلى سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى وطالبهم بوضع خطط تدريبية تتضمن تنفيذ البرامج التى أبدى المتدربين رغبتهم بها.بنهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المتدربين، مؤكدًا أن الأخصائى الاجتماعى أحد أهم أعمدة المدرسة ودوره إنسانى مجتمعى قبل أن يكون مهنى.وقدم خالص الشكر والتقدير للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية وكذلك كلية الخدمة الاجتماعية على دعمهم البرنامج واصفًا إياهم بالشريك الفعال حيث أن لهم بصمات مضيئة فى تعليم أسوان، وشكر كذلك غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وموجه عام التربية الاجتماعية على جهدهم فى تنفيذ التدريبات بهذا المستوى العالى من الكفاءة.وتوجه القبيصى إلى قاعة أخرى تابعة لمركز التطوير، حيث تابع سلسلة تدريبات (المنصات) التى ينظمها المركز للمعلمين، وتابع اليوم تدريب عدد من موجهى ومعلمى الفلسفة بمختلف الإدارات التعليمية.وخلال حديثه مع المتدربين، أكدوا أنهم تدربوا على(اوفيس ٣٦٥ - برامج التواصل webex وteams - منصة LMS - منصة ادمودو - الدخول على بنك المعرفة - كيفية وضع امتحان إلكترونى) وبناء عليه طالبهم بفتح هذه البرامج والتطبيقات أمام سيادته عمليًا للتأكد من فهم واستفادتهم مم التدريب، وبعد تأكده من تمكن المعلمين من ذلك.وقدم الشكر للمدربة إيمان عونى وميرفت محمد مدير قسم التدريب بالمركز على الجهد المبذول فى التدريب، مطالبًا من المعلمين بضرورة تطبيق ماتم تعلمه واكتسابه من التدريب فى تعاملهم وتدريسهم للطلاب بعد ذلك، مؤكدًا أن التدريب دون تطبيق واستفادة ليس له قيمة.