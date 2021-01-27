الأحد.. عودة صلوات القداسات الإلهية بكنائس القاهرة والإسكندرية

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عودة صلوات القداسات الإلهية بكنائس القاهرة والإسكندرية الأسبوع المقبل ابتداء من يوم 31 يناير الجاري.وكشفت مصادر كنسية عن أن إيبارشيات القاهرة والإسكندرية بدأت استعداداتها لعودة الصلوات مرة أخرى بعد الاستقرار النسبي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات عدة منها عدد الحضور أو التعقيم داخل الكنائس.وأشارت المصادر لـ" الدستور" إلى أن الكنائس أعادت من جديد مواقع الحجز المسبق للقداسات بأعداد محدودة لا تتخطى الـ"25%" من نسبة الحضور المعتادة، مؤكدة على ألا يزيد الحضور عن 100 فرد بالقداس الواحد.وأوضحت أن الكنائس تجرى الأن عملية تعقيم استعدادا لعودة صلوات القداسات بها، يوم الأحد المقبل مع التأكيد على المصلين بالالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة على بوابات الدخول.وتابعت أن تم السماح أيضًا لزيادة نسبية بأعداد الحضور بأكاليل الزواج بالكنائس، بحيث يجلس فردًا واحد بالمقاعد الجماعية، بعد اقتصارها على 20 فقط منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد.