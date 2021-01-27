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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض أبرز الفعاليات الثقافية في ظل كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:19 م
اللواء أشرف عطية،
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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استعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أبرز المشروعات والفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها في مختلف مدن ومراكز المحافظة في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

وأشاد المحافظ بالدعم اللامحدود والدور البناء الذى تقوم به الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف مختلف المراحل السنية من أبناء أسوان وهو الذى يساهم بشكل مباشر في نشر الفكر التنويري والتوعية الثقافية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بمدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي محمد إدريس، بجانب مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد، حيث شهد اللقاء عرض البرامج الثقافية التي سيتم إنطلاقها داخل نطاق المحافظة خلال الفترة الحالية ومن بينها إفتتاح البرنامج الثقافى والفني للمسارح المتنقلة بقرية بلانة بمركز نصر النوبة وذلك السبت المقبل على مدار 3 أيام لينتقل بعد ذلك إلى قرية الأشراف بمركز إدفو.

من جانبه، قال محمد إدريس إن هذا البرنامج يعد من أهم المشروعات القومية والثقافية التي توجه لها الدولة اهتمامًا كبيرًا للوصول للقرى النائية والمحرومة من المواقع الثقافية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من القوافل الثقافية والفنية خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير القادم حيث ستتضمن مجموعة من الورش الفنية والمحاضرات الهادفة لبث الروح الوطنية، بجانب تنظيم عدد من المعارض الفنية والثقافية وتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية.

أشار إدريس إلى أنه تم فتح الباب أمام شباب وفتيات أسوان للتقديم في مشروع " أبدأ حلمك " من خلال طرح ألف إستمارة بهدف إكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، واستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحى باعتباره أحد أساليب الإرتقاء بالوعي وتطوير المجتمع.

أوضح أن وزيرة الثقافة أعلنت عن بدء تلقى طلبات الإشتراك في المرحلة الثانية خلال يناير الحالي والتي تستمر حتى منتصف فبراير القادم وذلك عبر شبكة الإنترنت في 5 محافظات من بينها أسوان، وستقام اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" عقب انتهاء فترة التقديم لإعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارًا من شهر مارس وحتي أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

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