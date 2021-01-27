الحكومة تستجيب لعلاج أحمد ويوسف من مرض نادر

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية استجابت على الفور لحالة طفلين بالدقهلية طالب والدهما بعلاجهما، بعد أن أصيبا بمرض نادر وفشل في علاجهما على مدار 10 سنوات.وقال يونس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اطمنوا بخصوص هذه الحالة، تم التنسيق، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع رئيس قسم جراحات التجميل بجامعة الأزهر لفحص الحالتين يوم السبت إن شاء الله، وسيتم التنسيق لنقلهما بسيارة إسعاف».وتابع: «في انتظار نتيجة الفحص، وعلى ضوئها سيتم التعامل المستقبلي، تحيا مصر».