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سياسي

رئيس «صحة النواب» يطالب بوقف مشروع «كايرو آي» لمخالفته قانون البيئة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:15 م
الدكتور أشرف حاتم،
الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بوقف مشروع "cairo eye كايرو آي“ أكبر عجلة دوارة في أفريقيا، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة التراثية المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، لمخالفته لقانون البيئة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، معقبًا على البيان الذى ألقته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا المشروع يعد جيد من حيث الفكرة، ولكن من حيث التنفيذ فإن اختيار هذه المنطقة سئ ويخالف قانون البيئة، ولابد من وقفه.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يتحتم عمل دراسة للآثار البيئية لمثل هذه المشروعات قبل بدء العمل فيها، وكذلك عمل جلسات استماع للمجتمع المدني، ثم الحصول على موافقة المواطنين على المشروع.

كان قد وضع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

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