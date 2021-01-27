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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:15 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
خالد حماد
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تقيم الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير والمركز الثقافي بمتحف محمود مختار احتفالية كبرى يوم 25 مارس المقبل تحت عنوان "يوم الكاريكاتير المصري".

ووقعت الجمعية ممثلة في الباحث عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير بروتوكول تعاون مع مؤسسة "الدستور" ممثلة في الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، على أن تكون "الدستور" هي الراعي الإعلامي للاحتفالية.

وأعرب الباحث عبد الله الصاوي عن تقديره واحترامه لدور مؤسسة الدستور في رعاية المبادرات الثقافية والفنية، وكذلك دعم المشروعات الشبابية في المجالات المتنوعة؛ مؤكدا على شكره الخاص للإعلامي الدكتور محمد الباز في دعمه لمثل هذه الفعاليات الهادفة.

وفي جلسة توقيع البروتوكول التي حضرها الشاعر أحمد المريخي؛ المشرف الثقافي بالدستور، لفت "الصاوي" إلى أن الاحتفالية تأتي في سياق مرور 143 عاما من مسيرة الكاريكاتير في مصر.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور محمد الباز عن تقديره لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تفعيل الحياة الثقافية، وتشكل جانبا رئيسيا في إبراز القوة الناعمة المصرية، وتؤكد تجدد الروح المصرية عبر العصور.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتهدف إلى إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل، وكذلك إتاحة هذه الأعمال النادرة لرسامي ومحبي الكاريكاتير، والتأكيد على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاريكاتير في رصد كافة تفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري طيلة ما يقرب من قرن ونصف من الزمان.
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»
«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

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