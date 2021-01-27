استمرار حبس فتاه تبث فيديوهات إباحية على الإنترنت بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس فتاة تبث مقاطع فيديو إباحية على تطبيقات الإنترنت في مدينة الشروق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية للآداب مع متابعتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.تم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين إنها بدون عمل، وبمواجهتها أقرت بنشاطها المؤثم على النحو المشار إليه وضُبط بحوزتها «هاتف محمول، إسطوانة مدمجة CD محمل عليها مجموعة من فيديوهات المتهمة تؤكد نشاطها المؤثم».تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.