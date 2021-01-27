محاميا مودة الأدهم يتقدمان بطلب لندب قاضي تحقيق مستقل لها

قال المحاميان بالنقض صلاح بخيت وهاني سامح، إنهما سيتقدمان خلال ساعات بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق معها، مع طلب إخلاء سبيلها.وأضافا أن ذلك عقب اختلاف قرارات المحكمة اليوم فمحكمة الجنايات المنعقدة بعابدين قررت قبول استئناف النيابة وحبس مودة الأدهم ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر.وأكدا أن نفس التهمة قررت محكمة الجنايات المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل حنين حسام ورفض استئناف النيابة.