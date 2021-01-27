وزير الطيران يناقش مع ممثلي الشركات الروسية تطوير المجال الجوي المصري

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة عدد من ممثلي الشركات الروسية المعنية بمجال الملاحة الجوية لمتابعة تنفيد العقد المبرم بين وزارة الطيران المدني والجانب الروسي لتطوير المجال الجوي المصري.حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والجهات المعنية.وخلال الاجتماع بحث الجانبان مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وآليات التعاون بين كافة الجهات لخلق مجال جوى مرن وجاذبًا للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أمانًا وفاعلية.يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث في كافة مجالات قطاع الطيران المدني لمواكبة التقدم المتنامي والسريع في حركة المجال الجوي من خلال استخدام التكنلوجيا والتقنيات العالمية الحديثة.