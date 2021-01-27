كامالا هاريس.. ما سر ابتسامتها الدائمة وماذا يخفى برجها الفلكى؟

ـ كامالا هاريس.. الاتزان النفسى سر الابتسامة الدائمة لها

ـ كيف أثرت الهند فى نشاة السيدة الأبرز فى العالم كامالا هاريس

ـ الألوان المبهجة تليق بـ"هاريس"

ـ كامالا هاريس فخر برج الميزان.. «2021 عام السعد مهنيًا»

سطرت كامالا هاريس، اسمها ضمن صفحات التاريخ كأول سيدة تشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.كامالا تعد من الأسماء اللامعة فى عالم السياسة، فلها باع طويل في العدالة الجنائية واعتادت تحطيم الحواجز جعلت بايدن يختارها كنائبة له رغم قسوتها في الهجوم عليه عندما كانت تنافسه على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.ـ المرأة الأولى بمجلس الشيوخ ذات البشرة السمراءبرزت هاريس، باعتبارها المرأة الوحيدة ذات البشرة السمراء في مجلس الشيوخ، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة بعد أن قتلت شرطة منيابوليس جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي في مايو الماضي.أوضحت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن الابتسامة على وجه كامالا، دليل واضح على تمتعها بالاتزان النفسى والثقة بالنفس.وأشارت عبد السلام، إلى أن ابتسامتها تعبرعن شخصيتها بشك كبير، حيث أنها بتعث الكثير من الرسائل للإخرين، مضيفة أن الابتسامة دليل على القوة والثقة بالنفس.ونوهت استشارى الطب النفسى، إلى أن الابتسامة لكامالا تخفى الكثيرمن الحدة والصرامة، وهذا تبين فى الكثير من المواقف عند خطاباتها خلال الانتخابات.وُلدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، لأبوين مهاجرين؛ من أم هندية وأب جامايكي، فبعد انفصال والديها، نشأت هاريس بشكل أساسي في كنف والدتها الهندوسية العازبة، شيامالا غوبالان هاريس، وهي باحثة في مجال بحوث علاج السرطان وناشطة مدنية.كانت كامالا على ارتباط وثيق بتراثها الهندي، وقد رافقت والدتها لزيارة الهند عدة مرات، الأمر الذى تسبب فى زيادة مشاعر الحب والإنسانية.دائمًا ما ترتدى هاريس الملابس ذات الالوان المبهجة، البنفسجى والكحلى، والسر فى ذلك انها قضت جزء من حياتها فى الهند، ومن المعروف عن دولة الهند انها تعشق الالوان الزاهية.وتمسك هاريس، بأرتداء هذة الالوان دليل على تعلقها بامها الهندية، والتقافة التى تربت عليها، الأمر الذى سينعكس بالطبع خلال فترة ولايتها كنائب للرئيس بايدن، وهذا ظهر بشكل كبير فى الكثير من الخطابات التى كانت تحضرها.توقعت خبيرة الابراج ماجى فرح، لمواليد برج الميزان المزيد من النجاحات على الصعيد المهنى، وهذا ما حدث مع كامالا مع بداية 2021.قالت ماجى، إن الطوالع الفلكية لمولود الميزان جيدة، وبالتالى يؤثر ذلك على حياتة بل ويغيرها 360 درجة.وتشير التوقعات إلى البدء في تنفيذ مشروع مهم بالنسبة لموليد برج الميزان، حيث أكدت ماجى، انه بحلول عام 2022، سيرئ مولود برج الميزان أحلامه قيد التحقيق.أما عن الصعيد العاطفى، يتحدث الجو العام عن مغامرات وارتباطات غير حقيقية لمعظم مواليد الميزان وإنما عابرة، وربما هذا العام ليس عامًا مؤاتيًا للزواج بالنسبة لبرج الميزان.