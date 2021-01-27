إعدام 21 كيلو مواد غذائية فاسدة بمطروح

شنت لجنة الرقابة على المطاعم والمحال، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، الأربعاء، حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال التجارية لمتابعة المعروض والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي.أسفرت الحملات عن إعدام 21 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 18 محضرًا متنوع ما بين مخالفة حماية مدنية وعدم الإعلان عن الأسعار وإشغال طريق ونظافة وتحرير 8 إنذارات لمخالفات صحة مهنية وتأمينات اجتماعية وعدم النظافة وعدم وجود شهادات صحية مع متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين رواد الكافيهات والمطاعم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.جاء ذلك استمرارًا لمتابعة توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بضرورة المرور الدوري وأحكام الرقابة على الفنادق والمطاعم ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.