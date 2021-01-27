تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الأول الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة درس الرياضيات "تكوين المعادلة التربيعية المعلوم جذرها".وشددت الوزارة على طلاب الصف الأول الثانوي، بمتابعة درس الرياضيات اليوم الأربعاء ٢٧ يناير الساعة٧:٠٠ مساءً.وأشارت إلي أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عنها أثناء البث.