المشاط: مصر واجهت كورونا من خلال العلاقات القوية مع شركاء التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر استطاعت التحرك بسرعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون من خلال العلاقات القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.وأضافت المشاط خلال لقائها مع "العربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن التمويلات التنموية وصلت نحو 10 مليارات دولار مقسمة على شركات القطاع الخاص، الإسكان، الطاقة، البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن معظم المؤسسات أصبحت توفر تمويلات خضراء صديقة للبيئة، وتعمل الوزارة على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، موضحة أن جائحة كورونا لها لقاح إنما التغييرات المناخية ليس لها لقاح، لذا من الضروري عدم الإغفال عنها.وأوضحت أن مصر ستسخدم تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء جائحة كورونا، والتركيز على المشاريع الخضراء والنمو المستدام.