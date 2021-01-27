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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:49 م
ضبط مصنع للأدوية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية
هبه عويضه
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شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات مكبرة لتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية المواطنين من الغش التجارى.

وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.

أسفرت الحملات عن تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع لصناعة الأدوية البيطرية، وإضافات للأعلاف بدون ترخيص، وحيازة مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تم التحفظ على 120 شيكارة زنة الشبكارة 50 كجم بإجمالي 6 طن مادة بودرة بيضاء اللون غير مدون عليها أي بيانات، و60 كرتونة بداخل كل كرتونة 30 عبوة 100 مم مدون عليها فلورا ارتدومنت 20٪ تستخدم في تصنيع إضافات الاعلاف.

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية
ضبط مصنع للأدوية البيطرية بدون ترخيص بالإسكندرية

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