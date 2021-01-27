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مصر

تأسيس وتشغيل وحدات «التضامن الاجتماعى» في الجامعات بـ13.6 مليون جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:47 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة ساويرس المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية للمؤسسة، حيث يوفر البروتوكول الدعم المالي اللازم لتأسيس وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية والذي يقدر بـ13 مليون و600 ألف جنيه.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون وزارتى التضامن ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث تتيح الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والجامعة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطن مصرى، يمثل هدفًا للتنمية المستدامة ومعول عليه المساهمة فى تحقيقها.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تستهدف توفير جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية" سواء خلال العام الدراسى أو أثناء الإجازة السنوية"، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعى لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوحدات تعزز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية التى تقدمها وحدة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت أن وزارة التضامن ستلتزم بتوفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعى بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوى الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسى والاجتماعى للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة  ببنك ناصر الاجتماعى، كما سيتم إقامة معرض دائم لطلاب الجامعات بأسعار مخفضة، على أن يمكن الطلاب من المشاركة فى تنظيمه وعرض منتجاتهم من خلاله، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات الفائقين من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات مبادرة وطنية تستهدف بناء الانسان المصري وتشكيل الوعي الانساني والاجتماعي لدي الطالب، مشيدا بدور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ودعمها المبادرة.

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