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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:44 م
حنين حسام
حنين حسام
حسام التمساح _ محمد عيسى
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه.

تبين من التحقيقات التي حضرها حسين البقار، محامي المتهمة، ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

كانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.

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