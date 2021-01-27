تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى كورونا، بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 2575 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وتحسن 2150 حالة، كما تم تحويل 115 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، وما زال حوالي 319 حالة تحت المتابعة.وتقدم "مكي" بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.الجدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.