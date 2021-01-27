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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا وبريطانيا يحتفلون بذكرى تعهد أفغانستان بحماية حرية الإعلام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:38 م
بريطانيا وكندا
بريطانيا وكندا
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أصدرت سفارتا بريطانيا وكندا في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع كابول على التعهد العالمي لحرية الإعلام والتحاقها بتحالف حرية وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء (خاما - برس) الأفغانية عن البيان توضيحه أن التحالف عبارة عن شراكة تضم 37 دولة حول العالم تعمل على الدفاع عن حرية الإعلام في أي مكان يهدد وينتهك حرية الرأي والتعبير.

وقال البيان المشترك: "إن تهديد الصحفيين ومن يمتهنوا الإعلام في أفغانستان ما زال يشكل عائقا أمام تطبيق حرية الرأي والتعبير في البلاد"، مُعربا عن أسف الدولتين إزاء مواجهة الصحفيين الأفغان لأشكال عديدة من الترويع والعنف على مدار العام الماضي.

وأشار إلى أن إعلاميين وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني تعرضوا للتهديد والإصابة والقتل في هجمات مستهدفة يرجع تنفيذ الكثير منها إلى حركة طالبان المسلحة وحلفائها، لافتا إلى أن مواطني البلدين القانطين في أفغانستان قد أدانوا أعمال العنف والتهديد التي يتعرض لها الشعب الأفغاني، الذي يرغب في أن تصبح بلاده أكثر أمنا ورخاء.

وتعهدت كندا وبريطانيا بتجديد التزامهما للعمل معا من أجل الدفاع عن وسائل الإعلام في أفغانستان وحماية حقوق الصحفيين.

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