أول طبيب بعزل النجيلة يتلقى لقاح كورونا: «بدأت بنفسى عشان أشجع زمايلى»

قال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي المخصص للعزل، إنه أول طبيب بعزل النجيلة يتلقى تطعيم لقاح كورونا.وأكد مدير عزل النجيلة، فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "بدأت بنفسي عشان أشجع الأطقم الطبية في المستشفى، وماحدش يخاف"، مشيرًا إلى أنه حث الطاقم الطبى في النجيلة على التطعيم بلقاح كورونا.وناشد "طالب" المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.