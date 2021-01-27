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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:34 م
وكيل صحة أسوان
وكيل صحة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء للتطعيم بلقاح "سينوفارم" للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصى العام والمخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم لحماية صحة المواطنين داخل 12 مستشفى على مستوى المحافظة بإجمالى 1048 جرعة تطعيم.

وكان الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان كأول متلقى للقاح.

واطمأن محافظ أسوان على منظومة توزيع التطعيم على الأطقم الطبية بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعة الثانية مع الكشف المبدئى من قياس مستوى ضغط الدم ونسبة السكر للاطمئنان على الحالة الصحية له.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأطقم الطبية بمستشفى عزل أسوان، وكافة العاملين بالقطاع الصحي من الجيش الأبيض بالمحافظة لدورهم الوطنى والبطولى الملموس للوقوف على قلب رجل واحد للتصدى لجائحة فيروس كورونا.

واستفسر المحافظ عن الموقف الصحى للحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفى والتي شهدت تناقصًا واضحًا في نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية لتصل إلى 53 مريضا فقط، مقدمًا خالص أمنياته لهؤلاء المرضى بأن يتماثلوا للشفاء العاجل وخروجهم فى أقرب وقت ممكن.
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة
وكيل صحة أسوان أول متلقى للقاح كورونا بين الأطقم الطبية في المحافظة

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