نائب رئيس مدينة المنصورة: 3 آلاف جنيه غرامة تشوين مواد بناء دون ترخيص

تفقد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة صباح اليوم الأربعاء، الوحدة المحلية بسلامون القماش، حيث عاين شونة لبيع الرمل والزلط وبالاستعلام عنها تبين عدم وجود ترخيص تشوين وقرر على الفور تغريم صاحبها 3000 جنيه.كما تفقد موقع مزلقان السكة الحديد لبحث آليات الوحدة المحلية في تقديم التسهيلات اللازمة لتطويره من قبل هيئة السكك الحديدية، حيث تم وضعه في خطة التطوير من قبل السكك الحديدية، والاستغلال الأمثل لموقع المزلقان بما يعمل على تيسير الحركة والسيولة المرورية والحفاظ على الأرواح.وتفقد كذلك ديوان الوحدة المحلية للاطمئنان على انتظام العمل فيها وانضباط العاملين بالوحدة وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.