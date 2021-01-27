نشوب حريق فى 3 منازل بالإسماعيلية

نشوب حريق فى 3 منازل بالإسماعيلية
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:49 م
مصطفى ديابطباعة
نشب عصر اليوم الأربعاء، حريق فى ثلاثة منازل بمنطقة الكيلو 11 بالإسماعيلية، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق.
وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الكيلو 11 بنشوب حريق في ثلاثة منازل أمام مدرسة الكفاح الابتدائية، فتم على الفور الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحل البلاغ وفصل التيار الكهربائي وجار حصر وبيان إذا كانت هناك إصابات.
وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الكيلو 11 بنشوب حريق في ثلاثة منازل أمام مدرسة الكفاح الابتدائية، فتم على الفور الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحل البلاغ وفصل التيار الكهربائي وجار حصر وبيان إذا كانت هناك إصابات.