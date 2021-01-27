نشوب حريق فى 3 منازل بالإسماعيلية

نشب عصر اليوم الأربعاء، حريق فى ثلاثة منازل بمنطقة الكيلو 11 بالإسماعيلية، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق.وكان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الكيلو 11 بنشوب حريق في ثلاثة منازل أمام مدرسة الكفاح الابتدائية، فتم على الفور الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحل البلاغ وفصل التيار الكهربائي وجار حصر وبيان إذا كانت هناك إصابات.