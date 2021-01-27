أنتوني بلينكن يصل مقر وزارة الخارجية الأمريكية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، لبدء مهامه، بعدما صادق مجلس الشيوخ على ترشيحه، وفقا لقناة العربية.وكان صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية بعد 6 أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضوًا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.كما أعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش قبل التصويت رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يبحثه الرئيس الديمقراطي الجديد ووزير خارجيته.لكن ريش أوضح أنه في ما يتجاوز هذا الملف الشائك، "لم تسجل سوى تباينات قليلة وربما معدومة في شأن العديد من المواضيع التي ناقشناها"، مؤكدًا أنه صوت لصالح بلينكن، مضيفًا: "نحتاج إلى وزير للخارجية، إنه الشخص المناسب".