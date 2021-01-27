بأسبوع الموضة الباريسي..«شانيل» تقدم مجموعتها الجديدة فى فيلم

بدأ اسبوع الموضة ببارييس رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراجع المبيعات في عالم الموضة والازياء، وقد أطلقت دار الازياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية "كوكو شانيل" مجموعاتها الجديدة التى تحمل شعار الدار على شكل فيلم.تدور أحداث الفيلم في شارع 31 بباريس من إخراج المبدع "أنطون كوربجين" يصور نجمات ارتبطت أسمائهن بالدار أمثال بنيلوبي كروز وماريون كوتيار وغيرهما، لسن مجرد سفيرات بل هن العائلة، عائلة شانيل والقاسم المشترك هو الهوية التي يحملنها في أسلوب حياتهن وليس في الجينات.يحمل الفيلم قيم العائلة والروابط الأسرية والعادات الاجتماعية التي تجلت عندما أطلت عروس كوكو شانيل على ظهر جواد أصيل، وقد تميز الفستان بالتطريز الذي نفذه عمال محترفة من مشغل "لوساج المحترف"، والمرصع بحبوب اللؤلؤ وأحجار الراين، بل بمفهوم القيم التي يمثلها فستان تقليدي صمم لتجسيد مناسبة هامة وأدخلت الدار قوس من الألوان فالأبيض يتألق بتطريز باللون المرجاني عند الأكمام والسترات الأيقونية التي شكلت شهرة الدار.