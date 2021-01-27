القبض على عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالموسكى
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:18 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى نسائى مكون من 4 سيدات تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالموسكى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـ دائرة القسم، تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من ك س، 29 سنة، بدون عمل ومقيمة كفر الدوار بحيرة..والسابق اتهامها في القضية رقم 8165 لسنة 2012م كفر الدوار بحيرة " سرقة متجر "، ن ز س، 47 سنة، بدون عمل ومقيمة المنتزه الإسكندرية والسابق اتهامها فى عدد 6 قضايا آخرهم 26701 لسنة 2017م دمنهور بحيرة " نشل، ب ر، 23 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا أخرهم 17646 لسنة 2018م دمنهور بحيرة " سرقة متنوعة ".. والمطلوب التنفيذ عليها في 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( سرقة ) بإجمالي حبس سنة و6 شهور، ع م، 25 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان.. والسابق اتهامها في 12 قضية أخرهم 1122 لسنة 2020م المعادي " نشل "..والمطلوب التنفيذ عليها في عدد 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( نشل، هروب من المراقبة، سرقة ) بإجمالي حبس سنتين و6 شهور.
عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من ن ع م، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة ثان قليوبية بأسلوب "المغافلة ".
وبتطوير مناقشتهن للربط بينهن وبين القضايا المجهولة اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " وارتكابهن حادث آخر بذات الأسلوب، تم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه ـ بمكان إخفائه، بإستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف.. واتهموهن بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـ دائرة القسم، تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من ك س، 29 سنة، بدون عمل ومقيمة كفر الدوار بحيرة..والسابق اتهامها في القضية رقم 8165 لسنة 2012م كفر الدوار بحيرة " سرقة متجر "، ن ز س، 47 سنة، بدون عمل ومقيمة المنتزه الإسكندرية والسابق اتهامها فى عدد 6 قضايا آخرهم 26701 لسنة 2017م دمنهور بحيرة " نشل، ب ر، 23 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا أخرهم 17646 لسنة 2018م دمنهور بحيرة " سرقة متنوعة ".. والمطلوب التنفيذ عليها في 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( سرقة ) بإجمالي حبس سنة و6 شهور، ع م، 25 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان.. والسابق اتهامها في 12 قضية أخرهم 1122 لسنة 2020م المعادي " نشل "..والمطلوب التنفيذ عليها في عدد 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( نشل، هروب من المراقبة، سرقة ) بإجمالي حبس سنتين و6 شهور.
عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من ن ع م، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة ثان قليوبية بأسلوب "المغافلة ".
وبتطوير مناقشتهن للربط بينهن وبين القضايا المجهولة اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " وارتكابهن حادث آخر بذات الأسلوب، تم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه ـ بمكان إخفائه، بإستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف.. واتهموهن بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.