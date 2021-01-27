القبض على عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالموسكى

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى نسائى مكون من 4 سيدات تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالموسكى.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية الضابط بقسم مكافحة جرائم النشل وبصحبته القوة المرافقة بشارع الموسكي ـ دائرة القسم، تناهى لسمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات باستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من ك س، 29 سنة، بدون عمل ومقيمة كفر الدوار بحيرة..والسابق اتهامها في القضية رقم 8165 لسنة 2012م كفر الدوار بحيرة " سرقة متجر "، ن ز س، 47 سنة، بدون عمل ومقيمة المنتزه الإسكندرية والسابق اتهامها فى عدد 6 قضايا آخرهم 26701 لسنة 2017م دمنهور بحيرة " نشل، ب ر، 23 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا أخرهم 17646 لسنة 2018م دمنهور بحيرة " سرقة متنوعة ".. والمطلوب التنفيذ عليها في 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( سرقة ) بإجمالي حبس سنة و6 شهور، ع م، 25 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان.. والسابق اتهامها في 12 قضية أخرهم 1122 لسنة 2020م المعادي " نشل "..والمطلوب التنفيذ عليها في عدد 3 حكم حبس جزئي ومستأنف ( نشل، هروب من المراقبة، سرقة ) بإجمالي حبس سنتين و6 شهور.عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من ن ع م، 44 سنة، ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة ثان قليوبية بأسلوب "المغافلة ".وبتطوير مناقشتهن للربط بينهن وبين القضايا المجهولة اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " وارتكابهن حادث آخر بذات الأسلوب، تم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه ـ بمكان إخفائه، بإستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف.. واتهموهن بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.