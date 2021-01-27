رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 م
صغيرة على الحب
صغيرة على الحب
هاجر رضا
طباعة
خطف محمد عمرو، وجاسمين مصطفى، أصحاب الـ10 سنوات من عمرهما، الأنظار وقلوب جمهور العالم الافتراضي، منذ ظهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقب جمهور السوشيال ميديا الفتاة بالسندريلا الجديدة، نظرا للون بشرتها الخمرية، ذو العيون الواسعة الجذابة، ونجح الطفلان في تجسيد فيلم صغيرة على الحب بشكل بسيط وسلس دخل القلوب بشكل سريع.

وقال محمد رمضان صاحب جلسة التصوير: "إن الطفل هو ممثل وبيلقي شعر، عمل دور بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك" وبطل مسلسل "أبو جبل" وبطل فيلم "اليوم ١٣"، وألقى شعر في جميع القنوات والشئون المعنوية كرمته أكثر من مرة".

وتابع: "جاسمين محمد مصطفى ممثلة، وشاركت في عديد من الإعلانات ومغنية في فرقة النجوم ومودلينج وبتحب الفاشون أوي".

وأضاف: "التصوير كان في وسط البلد صورناه في نص ساعة كنوع من أنواع الإهداء للجميلة الراحلة سعاد حسني والفنان الكبير حسين فهمي ونفسي يوصل لحسين فهمي".
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة
صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة واشكالية القيادة (3)
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
المزيد

الثقافة

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبو حلوة عن دار الحلم

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

«لبسني السلطانية».. مفردات الخداع فى الحارة المصرية

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات