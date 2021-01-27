صاحب سيشن «صغيرة على الحب»: خلصناه في نصف ساعة

خطف محمد عمرو، وجاسمين مصطفى، أصحاب الـ10 سنوات من عمرهما، الأنظار وقلوب جمهور العالم الافتراضي، منذ ظهورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ولقب جمهور السوشيال ميديا الفتاة بالسندريلا الجديدة، نظرا للون بشرتها الخمرية، ذو العيون الواسعة الجذابة، ونجح الطفلان في تجسيد فيلم صغيرة على الحب بشكل بسيط وسلس دخل القلوب بشكل سريع.وقال محمد رمضان صاحب جلسة التصوير: "إن الطفل هو ممثل وبيلقي شعر، عمل دور بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك" وبطل مسلسل "أبو جبل" وبطل فيلم "اليوم ١٣"، وألقى شعر في جميع القنوات والشئون المعنوية كرمته أكثر من مرة".وتابع: "جاسمين محمد مصطفى ممثلة، وشاركت في عديد من الإعلانات ومغنية في فرقة النجوم ومودلينج وبتحب الفاشون أوي".وأضاف: "التصوير كان في وسط البلد صورناه في نص ساعة كنوع من أنواع الإهداء للجميلة الراحلة سعاد حسني والفنان الكبير حسين فهمي ونفسي يوصل لحسين فهمي".