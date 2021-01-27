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حوادث

إصابة مراقب جوي أثناء مطاردته سارقي حقيبة زوجته بمصر الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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أصيب مراقب جوي أثناء مطاردته لصوص سرقوا حقيبة زوجته وأصابوها بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيه بلاغا من كلًا من "ر ف"، 33 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ الماظة ـ دائرة القسم مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، زوجها "م ه"، 38 سنة، مراقب جوي ومقيم بذات العنوان (مصاب بخلع بالكتف الأيمن مفادة بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة BYD نبيتى اللون "لم يتمكنا من التقاط أرقامها" خطف حقيبة يد الأولى وبداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 20 برونزي اللون ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها المنوه عنها، وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه في محاولة منه لضبط مستقليها حتى تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا ا"، 36 سنة، سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1789 لسنة 2010م النزهة "سرقة".. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 52051 لسنة 2019م مدينة نصر أول "تزوير" والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 1412020م، "م ع"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما.. حال استقلالهما السيارة ماركة BYD نبيتى اللون "قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.. بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتف واتهماهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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