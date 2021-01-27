إصابة مراقب جوي أثناء مطاردته سارقي حقيبة زوجته بمصر الجديدة
الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 م
هدير مصطفيطباعة
أصيب مراقب جوي أثناء مطاردته لصوص سرقوا حقيبة زوجته وأصابوها بمنطقة مصر الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيه بلاغا من كلًا من "ر ف"، 33 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ الماظة ـ دائرة القسم مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، زوجها "م ه"، 38 سنة، مراقب جوي ومقيم بذات العنوان (مصاب بخلع بالكتف الأيمن مفادة بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة BYD نبيتى اللون "لم يتمكنا من التقاط أرقامها" خطف حقيبة يد الأولى وبداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 20 برونزي اللون ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها المنوه عنها، وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه في محاولة منه لضبط مستقليها حتى تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا ا"، 36 سنة، سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1789 لسنة 2010م النزهة "سرقة".. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 52051 لسنة 2019م مدينة نصر أول "تزوير" والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 1412020م، "م ع"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.
وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما.. حال استقلالهما السيارة ماركة BYD نبيتى اللون "قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.. بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتف واتهماهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بتلقيه بلاغا من كلًا من "ر ف"، 33 سنة، ربة منزل ومقيمة ـ الماظة ـ دائرة القسم مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، زوجها "م ه"، 38 سنة، مراقب جوي ومقيم بذات العنوان (مصاب بخلع بالكتف الأيمن مفادة بأنهما حال خروجهما من داخل محل سوبر ماركت كائن ـ الماظة ـ دائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ماركة BYD نبيتى اللون "لم يتمكنا من التقاط أرقامها" خطف حقيبة يد الأولى وبداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 20 برونزي اللون ومتعلقات شخصية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة وإحداث إصابتها المنوه عنها، وأثناء قيام الثاني بملاحقتهم مستقلا السيارة ملكه في محاولة منه لضبط مستقليها حتى تمكن من استيقافهم بشارع حسن المأمون ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، إلا انه فوجئ بقيام قائد السيارة بالاصطدام به محدثًا إصابته، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وخط سير قدوم وهروب مرتكبها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا ا"، 36 سنة، سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 1789 لسنة 2010م النزهة "سرقة".. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 52051 لسنة 2019م مدينة نصر أول "تزوير" والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 1412020م، "م ع"، 35 سنة، عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.
وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما.. حال استقلالهما السيارة ماركة BYD نبيتى اللون "قيادة الأول ـ مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.. بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتف واتهماهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.