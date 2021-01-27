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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإمارات واليمن تبحثان تنفيذ اتفاق الرياض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:11 م
الدكتور أنور بن محمد
الدكتور أنور بن محمد
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بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، آخر مستجدات الملف اليمني سياسيًا وميدانيًا وإنسانيًا، إلى جانب سبل تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المشتركة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال المباحثات التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لاتفاق الرياض والتعاون في كل ما يحقق الأمن والاستقرار والوصول إلى السلام الشامل المستدام في اليمن.

وندد "قرقاش" بمحاولات إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة، مجددًا إدانته للهجوم الغادر الذي استهدف مطار عدن قبل نحو شهر وهدد حياة أعضاء الحكومة وراح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكد الجانبان أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل كامل المسؤولية عما يعانيه اليمن واليمنيون من أزمات إنسانية، مشددًا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ضغطًا حقيقيًا لتحقيق الإرادة الدولية وإرادة الشعب اليمني والانخراط بشكل إيجابي وصادق في عملية السلام، ومخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة التي يعيشها اليمن واليمنيون منذ سنوات.

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