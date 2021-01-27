الإسماعيلية تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة

خصصت محافظة الإسماعيلية، خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات إلقاء القمامة بالترع، ضمن مبادرة "حافظ على ترعتك".وقال الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، في بيان توضيحي، إنه حرصا على المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بمعرفة أجهزة مسلحة الري بنطاق محافظة الإسماعيلية، وحرصا على الاستثمارات ومكتسبات المشروع وعائده الإيجابي نحو ترشيد الاستهلاك وتقليل الفواقد إلى الحد الأدنى، فضلا عن المحافظة على نظافة البيئة والصحة العامة، تم تخصيص رقم هاتف لتلقي البلاغات.وأشار البيان إلى تفعيل خط ساخن مزود بخدمة واتس اب، على الرقم 01068800587.