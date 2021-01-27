نائب رئيس مدينة المنصورة يتفقد مركز الغسيل الكلوي وطب الأسرة بسلامون

قام عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة لمركز الغسيل الكلوي ومركز طب الأسرة بسلامون.وتفقد "سعد" أقسام مركز طب الأسرة، للاطمئنان على توافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والمترددين على المركز.كما تفقد نائب رئيس المنصورة مركز الرحمن للغسيل الكلوي التابع لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، والمقام بالجهود الذاتية، ويقدم خدمة غسيل متميزة لأبناء سلامون ومحيطها.وأثنى نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة على مستوى النظافة بالمركز وحسن سير العمل، وانضباط العاملين من كوادر طبية وتمريض وفنيين.تجدر الإشارة إلى أن مركز الرحمن للغسيل الكلوي يشتمل على 12 سريرا، ويقدم الخدمة الطبية بالمجان ويتوفر فيه رعاية شاملة لمرضى الغسيل الكلوي.