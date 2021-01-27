تردد قناة بانوراما فود panorama food 2021

وتستعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة ضبط التردد الجديد للقتاة للحصول على البث المباشر:



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12053

عامودي V

معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 56

التردد الآخر.. قناة بانورما فود

القمر الصناعي نايل سات: التردد: 12342 أفقي H

بمعدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 56



وهذه الخطوات يتم عملها من خلال اعدادات جهاز الاستقبال، وذلك بالضغط على زر الأزرق الموجود في اللوحة، ويسمح هذا الزر بتنزيل القنوات بشكل فوري، والحصول على بث مباشر للقناة على الاقمار الصناعية بدون تشفير.



وما يميز قناة بانوراما فود من بين القنوات الأخري المعنية بالطبخ علي التلفزيون هو أن برامجها تقدم بمهارة علي يد مجموعة من الشيفات المتخصصين في ذلك فلكل نوعية من الطعام شيف مخصص بحرفية، بالإضافة لأن القناة تعرض فقرات الطعام المتعددة والجديدة بما في ذلك وصفات الطبخ وطرق إعداد الكعك والمشروبات والايسكريم والحلويات والأكلات الشعبية والأطباق الشرقية والغربية علي حد السواء.

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تبحث العديد من السيدات المصريات والعربيات خاصة هواة الطبخ منهن علي تردد قناة بانوراما فود panorama food 2021 التي تعرض وصفات للأكل شهية ومتميزة علي مدار أربعة وعشرين ساعة.وتعد قناة بانورما فود تابعة لمجموعة قنوات بانوراما التي تمثل شبكة تلفزيون مصرية لها جماهيرية واسعة في الوطن العربي وتفرض نفسها بقوة من خلال برامجها المتعددة علي الشاشة.وفي وقت سابق، أكدت إدارة سلسلة قنوات بانوراما على ضرورة تحديث تردد قنوات بانوراما التابعة لها، وذلك تزامنًا مع حلول العام الجديد، لتحسين جودة القناة وإعطائها للمشاهد بأفضل صورة، وتضم مجموعة هذه القنوات، قناة بانوراما فود، وفيلم، ودراما ودراما 2، واليوم، وأكشن، وكوميدي، ويختلف محتوي كل فتاة عن الأخري فإحداها مخصص للطبخ، والآخر للأفلام الأجنبية والمصرية والمسلسلات، وأخرى للأخبار السياسية واللإقتصادية، وعدد كبير من البرامج المتنوعة.