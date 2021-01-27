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محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، بحضور الدكتور محمد السيد محمد أحمد، عميد كلية الزراعة، ولفيف من وكلاء البيئة بكليات الجامعة، وعدد من طلاب الجامعة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

r>وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن فعاليات الاحتفال تضمنت تنظيم معرض للزهور ونباتات الزينة بمقر إدارة الجامعة بالتعاون بين مركز التجارب والبحوث الزراعية ومشتل إدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم فتوح، مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، حيث ضم المعرض إنتاجًا متميزًا من نباتات الزينة الداخلية والعديد من أنواع الزهور والنباتات.

وأضاف الدكتور الرفاعى مبارك، أنه تمت زراعة حوالى 120 شجرة ماهوجنى المميز بإنتاج الأخشاب واستدامة نموه على مدار العام، وذلك بمجمع الكليات بسبرباى فى إطار فعاليات زراعة أشجار خشبية صديقة للبيئة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد السيد محمد أحمد، عميد كلية الزراعة، إلى أن فعاليات الاحتفال قد اختتمت بالوقوف على أهم الممارسات الصديقة للبيئة بمزرعة كلية الزراعة، وعلى رأسها ممارسات الزراعة النظيفة والآمنة، وأيضًا طرق تحويل المخلفات الزراعية لمنتجات قابلة لإعادة الاستخدام فى المجال الزراعى كبدائل للمواد المستخدمة فى الإنتاج الزراعى. 

وأشاد الحضور بالممارسات البيئية التى تتبناها مزرعة كلية الزراعة والإنتاج المتميز بالصوب الإنتاجية التابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بيئية (on line) حول الطاقة الشمسية ودورها فى حماية البيئة، حاضر فيها الدكتور محمد رمضان درويش، أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، وكذلك "اتحضر للأخضر" حاضر فيها الدكتور أمجد الجمال، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة ومدير مركز التنمية البشرية بالجامعة.

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