تعرف على.. تردد قناة طيور بيبي 2021

تعرف على.. تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تعرف على.. تردد قناة ميكي الجديدة 2021

وتعرض قنوات الأطفال على نايل سات جميع المحتويات التي تناسب الأطفال، وهناك العديد من القنوات التي تعرض محتوى للبرامج الكرتونية التي تناسبهم في جميع المعاير التي يجب توافرها في القناة من حيث المفرادات الخارجية وأيضًا المشاهد التي تناسب سنهم وعقولهم.ويستعرض " الدستور" لكل الأمهات والأباء كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021، وقنوات الأطفال هي كالتالي: ( تردد قناة طيور بيبي 2021 - تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021 - تردد قناة ميكي الجديدة 2021 ).تابع مع " الدستور" تردد قنوات الأطفال على النايل سات 20211 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11396.3 - معدل الترميز: 27500.4 - استقطاب قناة طيور بيبي: عمودي.5 - جودة قناة طيور بيبي: HD.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11393.3 - معدل الترميز: 27500.4 - استقطاب قناة طيور الجنة: عمودي.5 - جودة قناة طيور الجنة: HD.6 - معامل تصحيح الخطأ: 34.1 - القمر الصناعي: نايل سات.2 - التردد: 11528.3 - معدل الترميز: 27500.4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.5 - جودة قناة ميكي: HD.6 - استقطاب قناة ميكي: أفقي H.وفي سياق متصل، يقدم كلًا من ( قناة ميكي - قناة طيور الجنة - قناة طيور بيبي ) بعض الأغاني التي تحتوي على معلومات مهمة ومفيدة للأطفال، التي تدخل إلى ذهن الطفل من خلال الصور المتحركة والكلمات الموجودة في الأغاني.