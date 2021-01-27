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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«كلماتك» ترنيمة جديدة بمناسبة عودة الصلاة بالكنائس (فيديو)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:59 م
كلماتك
كلماتك
جرجس صفوت
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أطلق المرنمان جرجس صبحي، وماريا نظمي، أحدث ديو مشترك بينهما، بمناسبة قرار المجمع المُقدس الأحدث، الصادر أمس الثلاثاء، بما يُفيد عودة فتح الكنائس بشكل جزئي.

حمل العمل الأحدث لجرجس وماريا شعار "كلماتك" من تلحين الموسيقار عماد فتيان، وهو ملحن وعازف عود من موسيقيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر وتحديدًا دولة أستراليا.

شارك بالكتابة الشاعر ارميا سمير، وقام بالتوزيع الموسيقي الموسيقار رامي نبيل، بينما جاءت الهندسة الصوتية والمكساج والماسترينج للمهندس بيشوي مجدي.

قام بعمل المونتاج: أرميا سمير وبيشوي جرجس، بينما قام بتصميم البوستر "ماري تريز".

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