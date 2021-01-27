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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

انطلاق ووصول 63 رحلة لنقل 10 آلاف راكب بمطار برج العرب اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:58 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار برج العرب الدولي، اليوم الأربعاء، سفر ووصول 63 رحلة جوية دولية وداخلية من إلى مختلف الدول العربية والأوروبية، ينقل عبرها ما يقرب من 10 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، وتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية.

ويشهد مطار برج العرب الدولي خلال الآونة الأخيرة زيادة جوية وركابية ملحوظة، من وإلى الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات، واليمن، وقطر، والبحرين، وذلك عبر مختلف الشركات الوطنية والعربية والخاصة.

وكان مطار برج العرب الدولي قد حصل الأيام الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AH، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني.

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