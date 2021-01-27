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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بوينج تعلن تسجيل خسائر تقارب 12 مليار دولار فى 2020

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطيران فى شيكاغو، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر قياسية في العام الماضي بسبب أزمة كورونا والكارثة التى حاقت بطائراتها «737 ماكس» والتأخيرات في توريد الطائرة ذات السعة الكبيرة «777 إكس».

وأوضحت الشركة أن صافي خسائرها في العام الماضي وصل إلى أكثر من 11.9 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 636 مليون دولار في عام 2019.

وتسببت التأخيرات في موديل 777 إكس وحدها في خسائر لبوينج بـ6.5 مليار دولار.

وهكذا جاءت خسائر بوينج أعلى بصورة ملحوظة مما توقعه محللون.

ومن المنتظر ألا يتم توريد أول نسخة من طائرة 777 إكس قبل نهاية 2023، وكانت بوينج قد أجلت هذا الموعد مرارا آخرها إلى 2022.

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